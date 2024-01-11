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21:57, 11 января 2024Мир

Русскую школу в Финляндии задумали закрыть ради экономии

В Восточной Финляндии хотят закрыть русскую школу из-за сокращения числа детей

Фото: Tom Little / Reuters

В Восточной Финляндии задумали закрыть школу, которая больше 20 лет специализируется на изучении русского языка и культуры. Об этом сообщила телерадиокомпания YLE.

Отмечается, что филиалы учреждения открыты в Лаппеенранте, Йоенсуу и Иматре. Подобное решение вызвано сокращением детей в городах и экономией. В частности, власти Лаппеенранты, закрытие школы в которой запланировано в 2025 году, смогут сэкономить более одного миллиона евро. Данные деньги могут быть направлены для финансирования других школ города.

Ожидается, что учеников средних и старших классов переведут в другие учреждения. Власти обеспечат, чтобы учащиеся получали образование на русском языке помимо существующих учебных программ, говорится в статье.

Школа Восточной Финляндии основана в 1997 году. Окончательное решение по данному вопросу примет фонд финско-русской школы.

Ранее жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Они отметили, что русский язык является восьмым по распространенности языком в мире и третьим по распространенности в Финляндии.

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      Марина Совина
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