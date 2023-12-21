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20:57, 21 декабря 2023Мир

Жители финского города высказались за возможность изучать русский язык

Жители финского города Лахти высказались за возможность изучать русский язык

Фото: kallerna / Wikimedia

Жители финского города Лахти написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat.

В нем говорится, что в Лахти и области Пяйят-Хяме проживает много людей, для которых русский язык является родным

«Лахти был одним из немногих городов, где русский язык преподается как иностранный. Мы абсолютно уверены, что мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность изучения русского языка в начальных и средних школах», — сообщается в письме.

Жители города отметили, что Россия есть и будет соседом Финляндии, поэтому им полезно знать о событиях внутри РФ. Кроме того, там напомнили, что русский язык является восьмым по распространенности языком в мире и третьим по распространенности в Финляндии.

«Около 85 тысяч человек, проживающих в Финляндии, говорят на русском как на родном языке. Русская культура увлекательна и богата. Вы можете лучше разобраться в этом, если знаете язык», — добавили жители Лахти.

С начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций. Как рассказал руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Финляндии Пию Сариваара, чаще всего просят о снятии ограничений по персональным санкциям и разрешении на перевод средств.

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      Анастасия Яланская
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