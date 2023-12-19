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10:52, 19 декабря 2023Мир

МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций

Yle: МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexandr Bormotin / Unsplash

С начала российско-украинского конфликта и введения антироссийских санкций МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из рестрикций. Об этом заявила руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Финляндии Пию Сариваара, сообщает Yle.

Как уточнила Сариваара, МИД получил более 500 запросов об исключениях, 200 из которых были одобрены. По ее словам, чаще всего просят о снятии ограничений по персональным санкциям и разрешении на перевод средств. «Такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью», — объяснила она.

Ранее Европейский союз (ЕС) утвердил 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Отмечается, что новый пул ограничений направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также призван усложнить обход санкций ЕС.

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      Дарья Балацкая
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