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15:31, 3 июня 2025Силовые структуры

Бросившую младенца на морозе россиянку отправили за решетку

Суд приговорил к 2 годам тагильчанку, бросившую новорожденного сына на морозе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении жительницы Нижнего Тагила, которая три месяца назад самостоятельно родила ребенка и оставила его в мороз на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщину признали виновной в покушении, приговорив к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Ее также обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 750 тысяч рублей.

Как установил суд, все произошло 4 марта. Женщина, находясь в квартире и скрыв свою беременность от родных, самостоятельно родила мальчика. После этого она завернула его в одеяло и оставила на скамейке у подъезда. Ребенка нашел мужчина, который утром вышел на работу. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Ранее в Рязани задержали мать, расправившуюся с новорожденным сыном. Его нашли на территории мусороперерабатывающего завода «Рязанский Скарабей».

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