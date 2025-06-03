Бросившую младенца на морозе россиянку отправили за решетку

Суд приговорил к 2 годам тагильчанку, бросившую новорожденного сына на морозе

Суд вынес приговор в отношении жительницы Нижнего Тагила, которая три месяца назад самостоятельно родила ребенка и оставила его в мороз на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщину признали виновной в покушении, приговорив к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Ее также обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 750 тысяч рублей.

Как установил суд, все произошло 4 марта. Женщина, находясь в квартире и скрыв свою беременность от родных, самостоятельно родила мальчика. После этого она завернула его в одеяло и оставила на скамейке у подъезда. Ребенка нашел мужчина, который утром вышел на работу. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Ранее в Рязани задержали мать, расправившуюся с новорожденным сыном. Его нашли на территории мусороперерабатывающего завода «Рязанский Скарабей».