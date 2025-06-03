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13:25, 3 июня 2025Ценности

Бывшая жена Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд

Блогерша Алана Мамаева заявила, что Волочкова и Рудковская нуждаются в пластике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алана Мамаева

Алана Мамаева. Кадр: Злые языки / RuTube

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд. Данное мнение она озвучила в рамках шоу «Злые языки», выпуск которого доступен на Rutube.

37-летняя блогерша рассказала, как сама меняла внешний вид. В том числе она несколько раз сделала ринопластику, скорректировала грудь после родов и установила импланты в ягодицы.

В то же время Мамаева отметила, кому, по ее мнению, также необходимы пластические операции. «Мне кажется, [Анастасии] Волочковой пора, [Яне] Рудковской тоже можно круговую подтяжку», — заявила экс-избранница спортсмена.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе.

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