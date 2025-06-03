Члены ОПГ обманули россиян на сотни миллионов рублей при помощи слитков золота

В Москве разыскивают членов ОПГ, продавших поддельные слитки золота на $3 млн

В Москве оказались под стражей двое участников организованной группы (ОПГ), которые обвиняются в мошенничестве при продаже золотых слитков на сотни миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, пятеро человек объединились в преступную группу в 2025 году и разработали криминальную схему. Согласно ей злоумышленники подыскивали людей, которые хотят заработать на перепродаже золота в ОАЭ, и заключали с ними договора на поставку слитков, имитирующих драгоценный металл. После этого они сами их изготавливали и подделывали документы о подлинности, а затем передавали заказчикам. Всего они успели получить от потерпевших цифровые активы, эквивалентные трем миллионам долларов.

Сейчас двум участникам ОПГ предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ. Они не признали вину.

Их подельникам обвинения предъявлены заочно. Они объявлены в федеральный розыск.

Ранее в Амурской области арестовали иностранца, который пытался вывезти из страны более трех килограммов золота.