В США начали расследование помилования Байденом членов семьи и заключенных

Reuters: В США расследуют помилование Байденом членов семьи и заключенных

Министерство юстиции Соединенных Штатов получило указание провести расследование в связи с решением бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни нахождения в должности помиловать членов своей семьи и заключенных. Об этом пишет Reuters.

По данным прокурора ведомства по помилованиям Эда Мартина, расследование должно будет проверить компетентность экс-главы Белого дома, а также установить, могли ли другие лица втайне от него подписать акты о помиловании при помощи дублирующего подпись президента автопера.

Авторы статьи отметили, что расследование затронет помилование членов семьи бывшего президента США, а также 37 заключенных, которым мера наказания в виде смертной казни была заменена на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в США установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени Байдена. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканца Джеймса Комера, их было четверо.