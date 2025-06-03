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02:26, 3 июня 2025Мир

В США начали расследование помилования Байденом членов семьи и заключенных

Reuters: В США расследуют помилование Байденом членов семьи и заключенных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Министерство юстиции Соединенных Штатов получило указание провести расследование в связи с решением бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни нахождения в должности помиловать членов своей семьи и заключенных. Об этом пишет Reuters.

По данным прокурора ведомства по помилованиям Эда Мартина, расследование должно будет проверить компетентность экс-главы Белого дома, а также установить, могли ли другие лица втайне от него подписать акты о помиловании при помощи дублирующего подпись президента автопера.

Авторы статьи отметили, что расследование затронет помилование членов семьи бывшего президента США, а также 37 заключенных, которым мера наказания в виде смертной казни была заменена на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в США установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени Байдена. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканца Джеймса Комера, их было четверо.

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