В Томаровке 13-летняя девочка погибла в фонтане от удара током

В поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане. Об этом сообщило СУ СК России по Белгородской области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия произошла 2 июня около 15 часов. Во время игры в фонтане девочка, предположительно, получила удар током и умерла. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СК.

Подчеркивается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в детском саду в городе Боровичи семилетний мальчик умер во время тихого часа, по данному факту проводится доследственная проверка.