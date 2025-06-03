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10:15, 3 июня 2025Ценности

Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини

Мария Винар

Фото: @jessicaalba

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала фигуру в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха у бассейна. Так, на одном размещенном кадре звезда «Фантастической четверки» запечатлена в коричневом бикини, которое было оформлено белым цветочным принтом. Внешний вид Альбы дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки в светлой оправе и ожерелье.

Поклонники восхитились формой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Богиня в бикини», «Выглядишь потрясающе», «Красотка», «Просто великолепно», — высказывались они.

Ранее Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал. Тогда артистка предстала перед камерой в темно-зеленом купальнике.

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