Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала фигуру в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха у бассейна. Так, на одном размещенном кадре звезда «Фантастической четверки» запечатлена в коричневом бикини, которое было оформлено белым цветочным принтом. Внешний вид Альбы дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки в светлой оправе и ожерелье.

Поклонники восхитились формой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Богиня в бикини», «Выглядишь потрясающе», «Красотка», «Просто великолепно», — высказывались они.

Ранее Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал. Тогда артистка предстала перед камерой в темно-зеленом купальнике.