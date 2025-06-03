Экс-нардеп Царев: Большая часть делегации Киева в Стамбуле не владела украинским

Большая часть членов делегации Киева, прилетевшая в Стамбул на переговоры с Россией, не владела украинским языком. Об этом рассказал в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«На Украине на русском языке говорят все, а на украинском — нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что на русском языке также проходят все совещания офиса президента Украины.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.