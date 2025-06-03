Элизабет Херли разделась до бикини в саду

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 59-летнюю звезду «Ослепленного желаниями» запечатлели во время работы в саду. Знаменитость позировала на размещенном кадре со шлангом в руках. На ней был голубой бюстгальтер без бретелей из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Также она распустила волосы и продемонстрировала макияж с акцентом на сияющую помаду нюдового оттенка.

«Мое счастливое место», — подписала артистка пост, который набрал 45,7 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли в откровенном наряде появилась на публике вместе с возлюбленным, отцом американской певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрусом. Тогда знаменитость посетила ужин по случаю открытия выставки Orizzonti | Rosso в Риме, выбрав для мероприятия ярко-розовое платье с глубоким декольте.