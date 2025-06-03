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05:03, 3 июня 2025Мир

Евродепутат призвал начать диалог с Россией

Картайзер: Евросоюз должен перестать демонизировать Россию и начать диалог
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Евросоюз должен начать диалог с Россией и перестать ее демонизировать, что позволит честно обсуждать существующие проблемы. С таким призывом выступил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС.

«Диалог Европы с Россией не только возможен, но и может осуществляться в открытом, рациональном и конструктивном виде. Вместо того, чтобы демонизировать Россию и пытаться ее изолировать, необходимо искать контакты и честно обсуждать имеющиеся проблемы», — подчеркнул Картайзер.

Он отметил, что от политики санкций необходимо отказаться в пользу переговоров и поисков компромисса.

Ранее в Польше заявили, что, в отличие от стран Европы, Россия продолжает чтить память о победе над нацизмом и героях Великой Отечественной войны.

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