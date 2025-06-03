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19:51, 3 июня 2025Силовые структуры

Колумбийский наркобарон Карлос отправил в Россию диджейский пульт с кокаином

В Москве перехватили контрабанду 3,2 кг кокаина в диджейском пульте и пианино
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково силовики перехватили контрабанду кокаина, спрятанного в посылках с пианино и диджейским пультом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Груз пришел из Колумбии и Парагвая. В коробках находились металлические пружины с тормозами дизельных моторов, а также микрофоны, клавишное пианино и диджейский пульт. В них был спрятан наркотик. Отправителем оказался колумбийский наркобарон Карлос Альберт Муньос Рамирес.

По версии следствия, в июле 2016 года он создал банду из четырех человек, занимавшихся контрабандой кокаина в Россию. С 2017 года Рамирес находился в международном розыске, через год его поймали колумбийские правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Россию из Эквадора прибыла спрятанная в розах партия кокаина стоимостью 200 миллионов рублей.

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