Колумбийский наркобарон Карлос отправил в Россию диджейский пульт с кокаином

В Москве перехватили контрабанду 3,2 кг кокаина в диджейском пульте и пианино

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково силовики перехватили контрабанду кокаина, спрятанного в посылках с пианино и диджейским пультом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Груз пришел из Колумбии и Парагвая. В коробках находились металлические пружины с тормозами дизельных моторов, а также микрофоны, клавишное пианино и диджейский пульт. В них был спрятан наркотик. Отправителем оказался колумбийский наркобарон Карлос Альберт Муньос Рамирес.

По версии следствия, в июле 2016 года он создал банду из четырех человек, занимавшихся контрабандой кокаина в Россию. С 2017 года Рамирес находился в международном розыске, через год его поймали колумбийские правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Россию из Эквадора прибыла спрятанная в розах партия кокаина стоимостью 200 миллионов рублей.