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20:44, 3 июня 2025Мир

Лидер на выборах президента Южной Кореи пообещал мир с КНДР

Лидер на выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал диалог с КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Лидер на выборах президента Южной Кореи, кандидат от левоцентристской Демократической партии Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучшая стратегия — это побеждать без войны», — пояснил кандидат в президенты.

Ранее востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что победа Ли Чжэ Мёна на досрочных президентских выборах в Южной Корее приведет к потеплению отношений с Россией.

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