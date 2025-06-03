Лидер на выборах президента Южной Кореи пообещал мир с КНДР

Лидер на выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал диалог с КНДР

Лидер на выборах президента Южной Кореи, кандидат от левоцентристской Демократической партии Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучшая стратегия — это побеждать без войны», — пояснил кандидат в президенты.

Ранее востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что победа Ли Чжэ Мёна на досрочных президентских выборах в Южной Корее приведет к потеплению отношений с Россией.