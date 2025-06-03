Мирные жители пострадали при атаках украинских дронов на российский регион

Гладков сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека пострадали при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгородский район под ударом ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранены двое мужчин», — написал он.

У первого пострадавшего выявили осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Обоих уже доставили в больницу.

Еще один дрон атаковал частный дом в селе Новая Нелидовка, добавил Гладков. По его словам, пострадала женщина, ее везут в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение головы.

Накануне Гладков сообщил об атаке беспилотников на поселок Разумное. Он уточнил, что обломки повредили лобовое стекло легкового автомобиля. Кроме того, из-за взрыва дрона загорелась крыша надворной постройки в поселке Октябрьский.