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14:47, 3 июня 2025Россия

Мирные жители пострадали при атаках украинских дронов на российский регион

Гладков сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека пострадали при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгородский район под ударом ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранены двое мужчин», — написал он.

У первого пострадавшего выявили осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Обоих уже доставили в больницу.

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Еще один дрон атаковал частный дом в селе Новая Нелидовка, добавил Гладков. По его словам, пострадала женщина, ее везут в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение головы.

Накануне Гладков сообщил об атаке беспилотников на поселок Разумное. Он уточнил, что обломки повредили лобовое стекло легкового автомобиля. Кроме того, из-за взрыва дрона загорелась крыша надворной постройки в поселке Октябрьский.

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