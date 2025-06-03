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11:40, 3 июня 2025Экономика

Мишустин заявил об уверенном укреплении IT-отрасли в России

Мишустин: IT-отрасль в России уверенно укрепляется
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

IT-отрасль в России уверенно укрепляется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках пленарного заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) глава кабмина заявил, что сильная IТ-отрасль является необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики.

В рамках выступления Мишустин также призвал российский бизнес ответственно отнестись к требованиям по переводу критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение (ПО). Соответствующее поручение было подписано президентом Владимиром Путиным — закон вступит в силу с 1 сентября.

«В соответствии с ним все ключевые информационные системы, используемые в процессах управления на крупных предприятиях, будут отнесены к таким объектам. Рассчитываю, что компании ответственно отнесутся к переходу на отечественные программные продукты. Ведь речь идет о безопасности и стабильной работе производств», — подчеркнул глава правительства.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что за последние пять лет среднегодовой темп роста IT-отрасли составил почти 28 процентов. Вклад отрасли в российский ВВП за отчетный период вырос практически вдвое, отметил он.

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