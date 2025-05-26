В России заявили о резком росте одной из ключевых отраслей экономики

Депутат Немкин: Средний рост российской IT-отрасли составил почти 28 % в год

За последние пять лет среднегодовой темп роста IT-отрасли, являющейся одной из ключевых секторов российской экономики, составил почти 28 процентов. Об этом заявил член комитета Госдумы (ГД) по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Его слова приводит ТАСС.

Вклад отрасли в российский ВВП за отчетный период вырос практически вдвое, отметил депутат. Подобные результаты отечественного IT-сектора Немкин назвал «хорошими». «Сегодня наша IT-индустрия очевидно демонстрирует хорошие результаты», — резюмировал он.

К числу главных задач, стоящих перед российской IT-отраслью Немкин назвал активный переход компаний на отечественное программное обеспечение и достижение «цифровой зрелости» в базовых секторах национальной экономики. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, напомнил он, через пять лет не менее 80 процентов организаций в стране должны перейти на российские компьютерные разработки.

В то же время одной из ключевых проблем, с которыми сейчас сталкивается IT-отрасль в РФ являются негативные последствия массового отъезда за рубеж квалифицированных программистов. Только по данным Минцифры, с конца февраля 2022 года страну покинули и не вернулись порядка 10 процентов айтишников. Газета «Коммерсантъ», в свою очередь, сообщала, что в начале 2024-го рост числа запросов российских программистов на релокацию составил 233 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали стремление получить более высокую зарплату в западных странах.

Ранее глава агентства по подбору персонала Гарри Мурадян включил IT-сферу в число отраслей, испытывающих острый кадровый голод. Начинающих специалистов в стране достаточно, отметил HR-аналитик. Однако спрос на подобного рода работников в РФ остается низким. Подавляющему большинству отечественных банков и компаний сейчас нужны программисты с серьезным опытом работы. Таких соискателей на внутреннем рынке труда сейчас недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить растущую кадровую потребность.