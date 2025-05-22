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14:00, 22 мая 2025Экономика

В России назвали отрасли с самой острой нехваткой работников

HR-аналитик Мурадян: В РФ наблюдается острый дефицит топ-менеджеров и курьеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В настоящее время наблюдается острая нехватка топ-менеджеров и курьеров. Отрасли с наибольшим кадровым дефицитом перечислил HR-аналитик, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. Его слова приводит «Ридус».

Больше всего на российском рынке труда сейчас не хватает руководителей высшего звена. Подобную тенденцию Мурадян связал с их массовым отъездом из страны из-за опасений попасть под вторичные западные санкции.

В сфере же логистики и доставки в настоящее время прослеживается большая текучка кадров, несмотря на высокий уровень зарплат — вплоть до 180 тысяч рублей в месяц. «Люди рассматривают эту работу как временную, хотя зарплаты у курьеров сейчас неплохие», — пояснил эксперт.

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В целом кадровый голод затронул большинство ключевых отраслей российской экономики, отметил он. С проблемами при найме новых сотрудников сейчас сталкиваются работодатели в производственной, строительной сферах, а также представители обрабатывающей промышленности, добавил Мурадян. «Остро не хватает сварщиков, зачистников, швей, операторов производственных линий, складских разнорабочих, операторов тяжелой техники и курьеров», — заключил аналитик.

Одна из самых кризисных ситуаций с кадрами сейчас наблюдается в сфере образования. По словам главы Минтруда Антона Котякова, к 2030 году дополнительная потребность в педагогах в России превысит отметку в 480 тысяч работников. При этом кадровый голод затронул почти все сегменты этой отрасли — от дошкольного до высшего образования. В качестве основных причин острой нехватки педагогов глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков назвал низкие зарплаты и высокую загрузку действующих сотрудников.

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