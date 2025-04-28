В России оценили масштабы кадрового голода в сфере образования

Глава Минтруда Котяков: Доппотребность в педагогах превысит 480 тысяч работников

К 2030 году дополнительная потребность в педагогах в России превысит отметку в 480 тысяч работников. Масштабы кадрового голода в этой сфере экономики РФ раскрыл глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о необходимости привлекать работников во всех сферах образования, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование. В настоящее время сотрудников не хватает во всех вышеперечисленных сегментах, пояснил Котяков.

Среди школьных преподавателей за пять лет необходимо подготовить или вернуть в профессию в общей сложности 200 тысяч работников. Ежегодно нужно готовить около 96 тысяч преподавателей, из них 40 тысяч — школьных учителей. Именно в последнем сегменте сейчас наблюдается обостренная нехватка сотрудников.

Проблема усугубляется тем, что в части российских регионов кадровая обеспеченность школ достигается повышенной интенсивностью труда действующих сотрудников. В обозримой перспективе это обстоятельство может привести к усилению кадрового голода в этой сфере.

Ранее о проблеме нехватки педагогов в России заявил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, к настоящему времени дефицит этой категории работников в стране достиг нескольких сотен тысяч человек. В качестве главных причин подобной тенденции Казаков назвал низкие зарплаты учителей и высокую загруженность действующих сотрудников. На этом фоне ожидать исправления ситуации в среднесрочной перспективе не приходится, резюмировал эксперт.