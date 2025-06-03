The Thaiger: В Таиланде монах устроил драку с вором во время похорон

В Таиланде буддийский монах устроил драку на похоронах в провинции Удонтхани. Об этом пишет The Thaiger.

В социальных сетях распространилось видео, на котором один мужчина держит другого, а монах в оранжевом одеянии наносит ему удары руками и ногами. При этом снимавшая происшествие женщина просила, чтобы священнослужитель остановился, и угрожала опубликовать запись. Кроме того, в это самое время в храме проходила церемония прощания, и разнимали мужчин скорбящие родственники усопшего.

Репортеры приехали в храм и побеседовали с монахом. Выяснилось, что его зовут Яим а его противника — Тонг. Монах пояснил, что Тонг много раз приходил в храм и воровал различные вещи. Драка началась после того, как вор забрался в келью Яима. При этом монах заявил, что Тонг первым напал на него.

Яим выразил сожаление по поводу случившегося. Он сказал, что живет в храме уже 29 лет, и обычно старается решать конфликты мирным путем. Он также заявил, что монахи имеют право прибегать к насилию, если их спровоцировали.

Настоятель храма рассказал, что Тонг часто получает в храме еду и убежище, если ему негде переночевать. При этом время от времени он ворует у монахов. Ранее Тонг уже нападал на Яима, и тот получил травмы. Пока никто из участников конфликта не подавал заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой монах расправился с настоятелем храма. Высокопоставленный священнослужитель завидовал популярности простого монаха среди прихожан и часто оскорблял его.