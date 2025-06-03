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17:46, 3 июня 2025Экономика

Москвичам ответили на вопрос об опасности пепла вулкана из Европы

Метеовести: Извержение Этны неопасно для Центральной России
Мария Черкасова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Joachim Herrmann / Globallookpress.com

Извержение вулкана Этна в Италии неопасно для жителей столицы и всего Центрального региона России, сообщили синоптики «Метеовестей».

Извержение было слабым и непродолжительным, указали синоптики. Власти даже не эвакуировали жителей из близлежащих регионов, также не ограничивалась работа аэропорта Катании и не перекрывались международные воздушные трассы, пролегающие над Сицилией, где находится вулкан.

Во-вторых, частицы вулканического вещества крупнее и тяжелее, чем продукты горения от лесных пожаров, и если последние могут перемещаться на тысячи километров, то перемещение вулканических выбросов обычно ограничено сотнями километров. Между Этной и Москвой более 2,6 тысячи километров.

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В-третьих, частицы в атмосфере движутся повинуясь воздушным потокам, объяснили синоптики. Потоки во время извержения и сразу после него складывались таким образом, что даже через трое суток после начала извержения вулканические частицы смогли бы добраться лишь до Балкан и Карпат. Москва же находится совсем в других воздушных потоках.

На Сицилии вулкан Этна выбросил огромный столб пепла в понедельник, 2 июня. Эруптивное облако образовалось над Этной после обвала одного из флангов кратера, который, в свою очередь, спровоцировал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Столб пепла достигал в высоту нескольких километров. Лава не вышла за пределы Львиной долины, находящейся на склонах вулкана.

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