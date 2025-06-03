На Украине впервые разрешили импорт каннабиса

Гослекслужба Украины впервые разрешила импортировать медицинский каннабис

На Украине впервые разрешили импортировать медицинский каннабис. Об этом сообщила Государственная служба республики по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба).

«2 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса», — говорится в сообщении

Как уточнили в ведомстве, разрешение было выдано на субстанцию, зарегистрированную на территории страны и включенную в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

Ранее на Украине запустили онлайн-сервис «Электронная конопля». Как сообщили в министерстве аграрной политики республики, основной целью проекта станет восстановление лидерства государства по выращиванию технической конопли.