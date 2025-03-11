На Украине запустили электронную систему для переработки конопли

На Украине запустили онлайн-сервис «Электронная конопля»

Онлайн-сервис «Электронная конопля» начал работать на Украине 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики страны, пишет ТАСС.

Основной целью системы в ведомстве назвали совершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства государства по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений.

По данным министерства, система позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли. Это привлечет предпринимателей в данный сферу, добавили в ведомстве. Ожидается, что сервис также будет способствовать формированию объективной статистики и аналитических данных по отрасли.

Осенью 2024 года в Минагрополитики Украины заявили, что планируют возродить коноплеводство на Украине. В ведомстве назвали отрасль традиционной для страны и отметили, что в 2025 году коноплей могут засеять до 8000 гектаров. До этого растение вывели из списка запрещенных веществ.