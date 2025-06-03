Назван возможный срок третьего раунда переговоров России и Украины

Политолог Дудаков: Третий раунд переговоров с Украиной пройдет не раньше июля

Возобновление переговоров с Украиной по урегулированию конфликта возможно не раньше конца июня — начала июля, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Как мы видим, украинская сторона взяла 30 дней на рассмотрение меморандума, который был представлен Россией. Тридцать дней истекают в начале июля. Поэтому, наверное, в конце июня — начале июля мы какую-то обратную связь все-таки услышим от украинской стороны», — сказал Дудаков.

По его оценке, администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать давление на Киев и требовать от президента Украины Владимира Зеленского продолжать участвовать в переговорах.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась более часа. Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.