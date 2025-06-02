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18:23, 2 июня 2025Мир

Названо место проведения третьего раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины ожидается также в Стамбуле. О месте проведения будущей встречи сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Замены площадки пока не просматривается», — рассказал собеседник агентства.

Второй раунд прямых российско-укранских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча длилась чуть больше часа, беседа велась на русском языке.

Российская делегация передала украинской стороне подробный меморандум по урегулированию конфликта. Документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, вторая — путей к полноценному прекращению огня.

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