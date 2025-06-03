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12:23, 3 июня 2025Бывший СССР

Названо атаковавшее Николаевскую область орудие

Глава Николаевской ОВА Ким: ВС России нанесли удар по региону «Кинжалом»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска атаковали Николаевскую область гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНИАН.

Он сообщил, что жертв нет.

Ранее в Николаеве прогремел взрыв. «Слышен взрыв в Николаеве», — написал мэр города Александр Сенкевич в 9:56 по московскому времени.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских БПЛА в Белгородской области. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

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