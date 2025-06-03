Названо атаковавшее Николаевскую область орудие

Российские войска атаковали Николаевскую область гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНИАН.
Он сообщил, что жертв нет.
Ранее в Николаеве прогремел взрыв. «Слышен взрыв в Николаеве», — написал мэр города Александр Сенкевич в 9:56 по московскому времени.
До этого Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских БПЛА в Белгородской области. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.