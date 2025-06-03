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11:08, 3 июня 2025Бывший СССР

В Николаеве прогремел взрыв

Мэр Николаева Сенкевич: В Николаеве произошел взрыв
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава населенного пункта Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«Слышен взрыв в Николаеве», — написал мэр города в 9:56 по московскому времени. За шесть минут до этого Сенкевич сообщил о воздушной тревоге. Через полчаса она была отменена.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирена сработала в Сумской и Харьковской областях.

Также в 9:18 утра по московскому времени стало известно о взрывах на северо-востоке Украины. Удары были нанесены по городу Сумы.

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