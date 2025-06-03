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10:39, 3 июня 2025Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

РИА Новости: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Утром во вторник, 3 июня, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости.

«Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины», — говорится в сообщении. Сначала сирена сработала в Сумской и Харьковской областях.

О начале воздушной тревоги стало известно в 9:50 утра по московскому времени. Воздушные силы Вооруженных сил Украины проинформировали население о взлете в России истребителя МиГ-31К. В 10:24 был объявлен отбой тревоге.

Ранее на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Это произошло в 9:18 утра по московскому времени.

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