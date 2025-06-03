На северо-востоке Украины произошли взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы

Стало известно об ударах в городе Сумы на северо-востоке Украины. О прогремевших взрывах сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на «Общественное» во вторник, 3 июня.

«В Сумах слышали звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:19 мск.

Представитель 15-го мобильного пограничного отряда Иван Шевцов рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Он заявил, что российские военные продвинулись вглубь региона минимум на семь километров.

2 июня стало известно о взрывах в Сумах. Подробности произошедшего не комментировались.