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09:59, 3 июня 2025Бывший СССР

На северо-востоке Украины произошли взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

Стало известно об ударах в городе Сумы на северо-востоке Украины. О прогремевших взрывах сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на «Общественное» во вторник, 3 июня.

«В Сумах слышали звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:19 мск.

Представитель 15-го мобильного пограничного отряда Иван Шевцов рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Он заявил, что российские военные продвинулись вглубь региона минимум на семь километров.

2 июня стало известно о взрывах в Сумах. Подробности произошедшего не комментировались.

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