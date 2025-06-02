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10:24, 2 июня 2025Бывший СССР

В Сумах на Украине произошли взрывы

В Сумах на севере Украины произошли взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:18. Подробности произошедшего не уточняются.

Местные власти, включая главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова, произошедшие взрывы не комментировали.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России закрепились на восточной окраине села Юнаковка в Сумской области. Таким образом российские подразделения перекрыли под Сумами снабжение ВСУ.

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