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19:17, 3 июня 2025Моя страна

Необычное небесное явление сняли на видео в российском регионе

Танец облаков сняли на видео в Кавказском заповеднике
Мария Борисова
Мария Борисова

Танец облаков сняли на видео в Кавказском заповеднике Краснодарского края. Ролик публикует Telegram-канал природоохранной организации в этом российском регионе.

На кадрах видно, как облака кружатся под влиянием ветра на фоне зеленых вершин и заходящего солнца.

«Вечернее шоу облаков», — так охарактеризовали авторы публикации это необычное небесное явление.

Ранее жители Рязани стали свидетелями сразу двух редких природных явлений, которые несвойственны средней полосе России. За одну ночь в городе увидели серебристые облака и полярное сияние.

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