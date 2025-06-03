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02:33, 3 июня 2025Путешествия

Одна авиакомпания допустила пересмотр рейсов в Россию

Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию из-за атак украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters

Emirates допускает пересмотр расписания рейсов в Россию из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил президент авиакомпании Тим Кларк в интервью Bloomberg, опубликованном на YouTube-канале агентства.

«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — сказал Кларк, отметив, что ситуация становится «все более тревожной».

По его словам, авиакомпания не планирует прекращать полеты в Россию, но разрабатывает планы на случай непредвиденных ситуаций.

Ранее самолет авиакомпании Red Sea Airlines совершил посадку в Москве несмотря на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

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