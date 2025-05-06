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18:02, 6 мая 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту сел в Москве вопреки угрозе атаки БПЛА

Самолет Red Sea Airlines сел в Москве несмотря на угрозу атаки БПЛА
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Red Sea Airlines совершил посадку в Москве несмотря на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в ночь на 6 мая Boeing 737 с пассажирами на борту следовал из Шарм-эш-Шейха, Египет, в столичный аэропорт Внуково. Из-за ограничений, действовавших в авиагаванях города, лайнер ушел в зону ожидания.

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Борт сделал несколько кругов над Вязьмой, а затем направился в сторону Тверской области. Когда самолет находился в 40 километрах от Ржева, пилоты сообщили об аварийном остатке топлива. В итоге Boeing благополучно сел в Шереметьево около 2:00. Уточняется, что план «Ковер» в этом аэропорту отменили только через 1,5 часа.

Ночью 6 мая ВСУ предприняли попытку атаки на Москву при помощи дронов. Средства ПВО сбили 19 беспилотников. Для безопасности гражданских самолетов аэропорты города приостановили прием и выпуск рейсов.

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