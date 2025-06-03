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15:44, 3 июня 2025Экономика

Определен критерий для изъятия участков у россиян

В России утвердили признаки неосвоенной земли
Мария Черкасова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России утвердили признаки неосвоенной земли — по этим критериям у жителей страны могут изымать участки. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Было выделено несколько признаков бесхозного участка. Например, земля считается неиспользуемой, если более половины ее площади захламлена или загрязнена отходами и их не убрали в течение года со дня выявления.

Для земельных участков, предназначенных для строительства, признаком бесхозности окажется отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если не установлен иной срок (например, разрешением на строительство). Для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) этот срок составляет семь лет.

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Что касается уже построенных зданий, у них не должны быть разрушены крыши, стены, окнах должны быть застеклены. Садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать сорняками. Считаться заброшенным участок будет, если более половины его площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что у россиян не будут сразу изымать участки, также не стоит ждать массовых штрафов. Сначала собственник неиспользуемого участка получит предупреждение, затем должен будет устранить нарушение в течение полугода. Изъятие при этом возможно только через суд и только в случае, если хозяин не привел в порядок свои земли в течение трех лет.

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