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16:31, 3 июня 2025Путешествия

Пара россиян захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта из-за одной ошибки

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. Об этом Наталья рассказала на своей странице @natikaver в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам путешественницы, они прилетели в Париж через Ереван, но были сразу же задержаны таможенной службой. У пары изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

В результате россияне лишились брони отеля, а также билетов на следующий рейс в Милан. Супруги пытались дозвониться российскому консульству, но не смогли. В настоящее время они уже летят на родину.

Ранее аналогичное решение относительно паспортов без биометрии приняли власти Чехии. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.

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