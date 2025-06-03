Пара россиян захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта из-за одной ошибки

Пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. Об этом Наталья рассказала на своей странице @natikaver в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам путешественницы, они прилетели в Париж через Ереван, но были сразу же задержаны таможенной службой. У пары изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

В результате россияне лишились брони отеля, а также билетов на следующий рейс в Милан. Супруги пытались дозвониться российскому консульству, но не смогли. В настоящее время они уже летят на родину.

Ранее аналогичное решение относительно паспортов без биометрии приняли власти Чехии. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.