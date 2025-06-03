Посол США допустил встречу Путина, Трампа, Зеленского и Эрдогана

Посол Баррак: Турция сможет организовать встречу глав четырех стран по Украине

Турция сможет организовать встречу президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил посол США в Анкаре Томас Баррак в интервью каналу NTV.

«С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», — отметил Баррак.

По мнению дипломата, встреча лидеров четырех стран стала бы содержательной и эффективной, а также помогла бы привести к гарантиям безопасности. Баррак подчеркнул, что Турция могла бы помочь «сузить круг вопросов, которые лидерам нужно будет обсудить, чтобы найти разумное решение для всех сторон».

Ранее посол также заявил, что у Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта.