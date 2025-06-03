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18:14, 3 июня 2025Мир

Президент Бразилии рассказал о желании Байдена «уничтожить Россию»

Президент Бразилии Лула да Силва: Байден считал необходимым уничтожить Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». Об этом рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», — заявил бразильский лидер.

По словам Лулы да Силвы, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение.

Кроме того, бразильский лидер отметил, что западные страны «частично несут ответственность» за конфликт на Украине.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине. По его словам, Европа, Англия и Япония перевооружаются, тратя на оружие триллионы долларов, но было бы лучше, если бы их потратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих.

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