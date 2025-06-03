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20:39, 3 июня 2025Мир

Президент Бразилии резко раскритиковал Трампа

Лула да Силва раскритиковал Трампа за вмешательство в дела других стран
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

У президента США Дональда Трампа нет полномочий вмешиваться в дела других стран. За это американского лидера резко раскритиковал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

«Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не править миром! Его выбрало большинство американцев, он имеет право высказаться. Но это не дает ему полномочий вмешиваться в дела других стран и не уважать их суверенитет», — заявил он.

По его словам, глава Белого дома также ставит под сомнение многополярность и рискует ввергнуть мир во всеобщий хаос. Бразильский лидер призвал американского коллегу сначала позаботиться о своих гражданах.

Лула да Силва также рассказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение.

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