Лула да Силва раскритиковал Трампа за вмешательство в дела других стран

У президента США Дональда Трампа нет полномочий вмешиваться в дела других стран. За это американского лидера резко раскритиковал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

«Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не править миром! Его выбрало большинство американцев, он имеет право высказаться. Но это не дает ему полномочий вмешиваться в дела других стран и не уважать их суверенитет», — заявил он.

По его словам, глава Белого дома также ставит под сомнение многополярность и рискует ввергнуть мир во всеобщий хаос. Бразильский лидер призвал американского коллегу сначала позаботиться о своих гражданах.

Лула да Силва также рассказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение.