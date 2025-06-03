Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:58, 3 июня 2025Силовые структуры

Припарковавшая машину возле стройки москвичка подверглась изнасилованию

В Москве мужчина проник в автомобиль и совершил насилие над женщиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи просят арестовать мужчину, который, предварительно, проник в припаркованный автомобиль в Москве и изнасиловал женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 27 мая. Злоумышленник увидел женщину в припаркованной около стройки машине и, используя силу, проник внутрь салона. Совершив изнасилование, он скрылся с места преступления, а потерпевшая обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее суд вынес обвинительный приговор россиянину за попытку изнасилования девятилетней дочери в день смерти ее матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    YouTube перестанет работать на миллионах iPhone

    В России не увидели привлекательности в созданном Трампом резерве США в биткоинах

    Тигры растерзали четверых фермеров за несколько месяцев

    Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

    Промокший барсук осмотрел владения и попал на видео в российском заповеднике

    На Западе признали безысходность и скорое поражение Украины

    Россиянам запретили загорать на части черноморского побережья

    Российский миллиардер решил спасти яйца краснокнижных птиц и объявил за них награду

    Медведев поблагодарил одну страну за поддержку в противостоянии с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости