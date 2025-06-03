Припарковавшая машину возле стройки москвичка подверглась изнасилованию

В Москве мужчина проник в автомобиль и совершил насилие над женщиной

Следователи просят арестовать мужчину, который, предварительно, проник в припаркованный автомобиль в Москве и изнасиловал женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 27 мая. Злоумышленник увидел женщину в припаркованной около стройки машине и, используя силу, проник внутрь салона. Совершив изнасилование, он скрылся с места преступления, а потерпевшая обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее суд вынес обвинительный приговор россиянину за попытку изнасилования девятилетней дочери в день смерти ее матери.