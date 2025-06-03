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16:07, 3 июня 2025Ценности

Профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой

Профессор моды Коробцева назвала свадебную фату Ивлеевой стилистической ошибкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева назвала ошибку в свадебном образе блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Известно, что инфлюэнсерша надела на торжество платье отечественного дизайнера Ульяны Сергеенко. По словам специалистки, данный наряд подходит Ивлеевой, однако с ним не сочетается выбранная стилисткой Ксюшей Смо фата.

Так, Коробцева заявила, что выбор указанного предмета гардероба стал стилистической ошибкой и удешевил образ невесты. «Ассоциация с чепчиком горничной и вместе с тем с мужским арабским головным убором арафаткой, возникающая в связи с покровом головы невесты, добавляет некоторую безвкусицу, в лучшем случае придает ироничные и юмористические нотки происходящему торжеству», — резюмировала собеседница издания.

В мае Анастасия Ивлеева показала фото в макси-платье и фате со свадебной церемонии.

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