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13:07, 29 мая 2025Ценности

Анастасия Ивлеева показала фото в свадебном платье

Блогерша Анастасия Ивлеева показала фото в свадебном макси-платье и фате
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала фото со свадебной церемонии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в корсетном белом макси-платье с драпировкой и шлейфом. Также она дополнила образ длинной кружевной фатой, которая полностью прикрывала ее голову, убрала волосы в гладкую прическу и сделала маникюр с короткими ногтями без покрытия.

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В свою очередь избранник Ивлеевой — телеведущий Филипп Бегак — надел брюки, белый пиджак и галстук-бабочку.

О новом замужестве Ивлеевой сообщалось в декабре 2024 года. Известно, что дедушка Бегака — советский писатель Юлиан Семенов.

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