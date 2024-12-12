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14:29, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Два развода, погибший брат и родственник Михалкова. Ивлеева внезапно вышла замуж. Кто ее муж и почему о нем все говорят?

Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: @_agentgirl_

В начале декабря популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева объявила, что вышла замуж. В последнее время она держалась в тени и никак не комментировала личную жизнь, так что новость о ее замужестве породила волну обсуждений в сети: пользователи гадали, кто мог стать ее избранником. Распространялись слухи, что ее мужем стал известный телеведущий, позднее эту информацию подтвердила сама Ивлеева.

Блогерша расписалась с телеведущим канала «Культура»

Короткий пост о замужестве был опубликован в Telegram-канале Ивлеевой 10 декабря. «Вышла замуж», — написала она. При этом никаких других подробностей блогерша не привела.

Первой имя нового мужа телеведущей раскрыла журналистка Алена Мартынова. Она рассказала, что супругом блогерши стал 32-летний ведущий канала «Культура» и предприниматель Филипп Бегак, который является дальним родственником братьев-режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: @_agentgirl_

В разговоре с Telegram-каналом «Беспощадный пиарщик» (БП) Ивлеева сообщила, что они с Бегаком узаконили отношения в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Блогерша уточнила, что праздновать свадьбу они планируют позже.

Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. Дедушка Филиппа — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской. Новая чета Ивлеевых-Кончаловских, получается

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» (БП)

Новый муж Ивлеевой также является бизнесменом

Новый муж блогерши — сын ведущего Алексея Бегака, который работал в программе «Правила жизни» на канале «Россия Культура». В эфире передачи он обсуждал с приглашенными экспертами различные традиции, нормы морали и этикета. После смерти отца Филипп начал вести проект сам.

У Филиппа был старший брат Максим, который умер в возрасте 24 лет. С ним жестоко расправились из-за карточного долга.

Телеведущий Филипп Бегак

Телеведущий Филипп Бегак

Фото: @filipp_begak

Супруг блогерши в прошлом владел фермерским хозяйством. По данным СМИ, ему принадлежала ферма «Пахарь» в Брянской области, которая занималась реализацией сельхозпродукции. Бизнес был ликвидирован в конце 2017 года. С 2023 года Бегак руководит строительной компанией «Фронтон», которая зарегистрирована в Троицке. За 2023 год прибыль этого бизнеса составила 15,2 миллиона рублей.

Новый муж Ивлеевой был дважды женат

Брак с Ивлеевой стал для Бегака третьим. Первой его женой была фотограф Виталина Строкач. В 2016 году у пары родилась дочь Василиса. Супруги расстались через несколько лет, инициатором развода выступил телеведущий.

За несколько месяцев до женитьбы на Ивлеевой, в октябре 2024 года, Бегак развелся с моделью и участницей международных конкурсов красоты Анастасией Абрютиной. Их брак продлился два года.

Ивлеева в прошлом была замужем за рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Блогерша и рэпер поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в их отношениях впервые появились в конце 2020 года, но тогда телеведущая опровергала их. Ивлеева подтвердила расставание с певцом в 2021 году.

Он (Элджей — прим. «Ленты.ру») всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу

блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеевав интервью журналу Tatler

Родственники Ивлеевой и Бегака не знали об их отношениях

Мать Бегака Дарья Семенова призналась, что не знала о его отношениях с блогершей. Кроме того, она решила, что брак с Ивлеевой стал для ее сына вторым, а не третьим.

Я ему сказала: «Филипп, ты будешь женат три раза». Как старая ведьма говорю. Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник. Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал

Мать Филиппа Бегакав разговоре с Super

Для отца блогерши Вячеслава Ивлеева новость о ее замужестве тоже стала неожиданностью. Он заявил, что даже не знаком с возлюбленным дочери.

Блогерша перестала вести публичную жизнь после «голой вечеринки»

Телеведущая перестала выходить в свет после скандала с «голой вечеринкой», которая произошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Согласно дресс-коду, гости были в откровенных нарядах. Кадры с вечеринки попали в сеть и вызвали волну общественного возмущения.

В результате Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных и телевизионных контрактов. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева

Фото: @_agentgirl_

Ивлеева записала видео с извинениями и дала большое интервью, в ходе которого назвала «голую вечеринку» мероприятием, «которое произошло не в то время и не в том месте». «Дальше приняла решение уйти в режим тишины, для того чтобы как минимум поправить свое психическое, ментальное состояние, мне нужно было успокоиться, прийти в себя», — высказалась Ивлеева.

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