Производство коньяка в России резко снизилось

«Ъ»: Производство коньячного дистиллята в январе-апреле в России упало вдвое

В январе-апреле 2025 года производство коньячного дистиллята в России упало вдвое. О резком снижении со ссылкой на данные участников алкогольного рынка сообщает «Коммерсантъ».

Производство дистиллята (сырье для выпуска коньяка) уменьшилось на 58 процентов год к году, до 1,28 миллиона декалитров (дал). В то же время выпуск коньяка также упал до 1,96 миллиона дал (минус 22 процента год к году). Сильнее всего объемы сократились у «Усовских винно-коньячных подвалов» (до 98 тысяч дал, минус 55 процентов), «Алвиса» (334 тысячи дал, минус 27 процентов), «Альянс-1892» (360 тысяч и минус 19 процентов). Объемы производства выросли только у нескольких заводов, в числе которых «Татспиртпром» (63 тысячи дал и плюс 17 процентов) и Крымская водочная компания (238 тысячи дал, плюс 12 процентов).

Тенденцию объясняют накопленными объемами, как производители значительно нарастили запасы перед повышением акцизов (в начале года ставка налога выросла до 740 рублей за литр этилового спирта, почти на 15 процентов). Также на производство повлияли ограничения продажи спиртного в ряде регионов страны.

По словам гендиректора винодельни «Фанагория» Петра Романишина, продажи коньяка снижаются в связи с повышением минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Потребители ради экономии начали покупать крепкий алкоголь в малых литражах и, например, вместо коньяка выбирают ром и виски, добавил президент Ladoga Вениамин Грабар.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в 2024 году производство алкоголя в России побило рекорд за последние восемь лет. В годовом выражении выпуск алкогольной продукции вырос на 9,5 процента, до 19,1 миллиарда литров. Сильнее всего выросло производство вина (плюс 14 процентов), в том числе виноградных (плюс 8,6 процента), игристых (плюс 24,7 процента) и ликерных (плюс 30 процентов). Второе место по объемам прироста заняли пиво, сидр и медовуха (плюс 12 процентов), третье — крепкий алкоголь, в том числе водка, коньяк, виски, ром и другие (плюс 8 процентов).