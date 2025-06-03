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15:06, 3 июня 2025Культура

Путин присвоил звание писателю Проханову

Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. Об этом стало известно из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

В качестве писателя Проханов раскрылся еще в 70-е годы прошлого столетия. Он стал автором нескольких десятков книг, среди которых были бестселлеры «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Становился лауреатом литературных премий — имени Льва Толстого и Национальный бестселлер.

В июле 2023-го стало известно, что глава государства наградил писателя орденом Александра Невского «за активную общественную деятельность».

Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил знаки заслуженных артистов скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву.

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