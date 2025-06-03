Путин присвоил звание писателю Проханову

Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. Об этом стало известно из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

В качестве писателя Проханов раскрылся еще в 70-е годы прошлого столетия. Он стал автором нескольких десятков книг, среди которых были бестселлеры «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Становился лауреатом литературных премий — имени Льва Толстого и Национальный бестселлер.

В июле 2023-го стало известно, что глава государства наградил писателя орденом Александра Невского «за активную общественную деятельность».

Ранее стало известно, что Владимир Путин вручил знаки заслуженных артистов скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву.