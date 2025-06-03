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15:23, 3 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о фейковых розыгрышах от имени маркетплейсов

«Известия»: Мошенники маскируются под крупные маркетплейсы для обмана россиян
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники маскируются под крупные маркетплейсы, якобы проводящие розыгрыши призов, для обмана россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя команды спам-анализа «Почты Mail» Дмитрия Морякова.

В мае организация заблокировала 15 миллионов подобных мошеннических писем, уточнил Моряков. Чаще всего в таких рассылках россиянам предлагали выиграть крупную сумму денег или ценные подарки, указал он. В итоге представители «Почты Mail» закрыли более 3000 доменов, которые использовали злоумышленники, в результате чего жалобы о таких письмах сократились на 40 процентов.

В письмах содержались сведения о том, что их получатель якобы выиграл определенную сумму денег, как правило, 200-300 тысяч рублей, пояснил спикер. Там же были прикреплены ссылки, которые вели на фишинговые сайты, где у россиян просили оплатить определенную комиссию. Полученные средства уходили на счета физлиц.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно обращать внимание на адрес отправителя, не переходить по ссылкам, вызывающим сомнение, а также никому не раскрывать реквизиты своих банковских карт, напомнил представитель «Почты Mail».

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян. По словам старшего аналитика департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Марии Синицыной, гражданам стали предлагать доступ к платформе для заработка «в честь праздника». На самой же платформе от них требовали оставить личные данные.

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