Россиянам подсказали способ купить билеты в купе поезда дешевле

Krasnodar Media: Семьи с детьми получат скидки на билеты в купе поезда

Российским путешественникам подсказали способ купить билеты в купе поезда дешевле на 15 процентов. Об этом сообщает Krasnodar Media.

Так, скидки РЖД будут распространяться в том числе на семьи с детьми — они получат дешевые билеты в зависимости от возраста ребенка. А дети до 5 лет и вовсе смогут проехать на поезде бесплатно, если не будут занимать отдельное место. Для получения некоторых скидок нужно пройти регистрацию в программе «РЖД Бонус».

Ранее голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, проехал на элитном поезде до Санкт-Петербурга и назвал его стильным и величественным. По словам автора публикации, весь состав был черного цвета, что его сразу удивило.