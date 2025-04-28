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19:11, 28 апреля 2025Моя страна

Голландец проехался на элитном поезде в России и назвал его стильным и величественным

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: German Solomin / YouTube

Голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, проехался на элитном поезде до Санкт-Петербурга и назвал его стильным и величественным. Об этом он рассказал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, весь состав был черного цвета, что его сразу удивило. «На нем золотым цветом звезды и созвездия нарисованы. Очень кинематографично смотрится», — описал европеец.

Внутри интерьер выглядел уютно и по-домашнему, обратил внимание Снейп, а кровати были уже застелены. Купе чистые и стильные, в наличии были тапочки, влажные салфетки и зубные щетки, а также закуски. Поездка обошлась за двоих взрослых и двоих детей в 18,6 тысячи рублей.

Ранее этот же блогер отправился в республику Коми и описал поездку в этот регион словами «самое захватывающее приключение в жизни». Европеец посетил плато Маньпупунер, которое славится живописным комплексом из семи останцев высотой десятки метров.

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