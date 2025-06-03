Россиянам запретили загорать на части черноморского побережья

В Анапе и Темрюке определили опасные зоны на пляжах

В Анапе и Темрюке определили «опасные зоны» на пляжах, где нельзя не только купаться, но и загорать, заниматься спортом и отдыхать. Об этом говорится в Telegram-канале Kub Mash.

Под запрет попал берег Черного моря от поселка Волна до заповедника Утриш, где до сих пор ликвидируют последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжи запрещено ходить, там нельзя вести бизнес — сдавать в аренду лежаки или катать людей на аттракционах. В ближайшее время территории могут обнести забором.

Ранее Роспотребнадзор снова признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Власти Анапы приостановили сбор туристического налога, чтобы поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута.