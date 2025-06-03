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09:04, 3 июня 2025Экономика

Россияне рассказали о ремонте в новых квартирах

Forma: 80 % россиян приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство (80 процентов) россиян приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей. Об этом свидетельствуют результаты опроса девелопера Forma, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В настоящее время покупатели квартир в новостройках в основном ориентированы на предложения с какой-либо отделкой от застройщика. Об этом заявили 36 процентов опрошенных. В первую очередь такой выбор обусловлен возможностью включить стоимость ремонта в ипотеку и сэкономить на материалах. Полноценный ремонт в новой квартире при этом планирует осуществить 50 процентов респондентов.

Квартиры без отделки в новостройках покупают 32 процента опрошенных, 21 процент — с предчистовой отделкой (white box). Среди тех, кто решает приобрести квартиру с отделкой, 25 процентов уверены, что их устроит результат, еще 25 процентов предполагают, что понадобятся лишь небольшие косметические работы.

Чаще всего при приемке квартиры собственники смотрят на качество выполненной инженерии (35 процентов). Оценивают состояние пола и стен 32 процента опрошенных, водоснабжение и водоотведение проверяют 15 процентов респондентов, а стеклопакеты — 10 процентов. В меньшей степени собственники уделяют внимание вентиляции и входной двери.

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Большинство (57 процентов) россиян собираются нанять специалистов для ремонта, 43 процента планируют сделать его самостоятельно. Дизайн-проект при этом разработать самостоятельно собираются 77 процентов покупателей, воспользоваться услугами дизайнера собираются 19 процентов, обратиться в дизайн-бюро — четыре процента. Потратить на ремонт не более трех месяцев планируют 37 процентов опрошенных, 31 процент ждут, что он займет до полугода.

Девелоперы принимают участие в жизни собственников даже после выдачи ключей от квартиры, рассказал заместитель руководителя компании Александр Ким. Чтобы новым жильцам было удобнее делать ремонт в ЖК Forst девелопера Forma, там «одели» лифты в мягкие чехлы и временно закрыли стены гипсокартоном на площадке перед входом в паркинг, а на пол положили специальное покрытие, отметил он.

Ранее эксперты предупредили россиян о подорожании ремонта. Ожидается, что косметический ремонт стандартной квартиры в 2025 году подорожает примерно на 6 тысяч, до 33–36 тысяч рублей за квадратный метр. Генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов для экономии посоветовал выбирать материалы отечественного производства и заниматься поиском подрядчиков без посредников.

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