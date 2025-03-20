Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

Эксперт Орехов: Ремонт квартир в 2025 году подорожает до 36 тыс. руб. за квадрат

Косметический ремонт стандартной квартиры в 2025 году подорожает примерно на 6 тысяч, до 33–36 тысяч рублей за квадратный метр. О росте цен предупредили россиян опрошенные aif.ru эксперты.

Так, в 2023 году цены на ремонт были на уровне 25 тысяч рублей за «квадрат», а в 2024-м — 30 тысяч рублей за «квадрат», рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

При этом отделочные материалы продолжают дорожать. Кафельная плитка выросла в цене с 1,1 тысячи до 1,35 тысячи рублей за квадрат, флизелиновые обои — с 1,2 тысячи до 1,5 тысячи рублей за рулон, а виниловые обои — с 1,4 до 1,75 тысячи рублей за рулон. Подорожавшими эксперт также назвал натяжные потолки, ламинат и интерьерную краску.

Подрядчики тоже стали брать больше денег за работу. Теперь за поклейку обоев придется отдать 450 рублей за «квадрат» вместо 350 рублей, за укладку плитки — 1,25 тысячи вместо 1 тысячи рублей, а за монтаж натяжного потолка — 650 рублей вместо 500.

«Чтобы уложиться в смету, можно сэкономить на выборе аналогов отечественного производства, закупке стройматериалов заранее и поиске подрядчиков без посредников», — посоветовал специалист.

Ранее россияне признались в готовности скупать ветхие дома за символические деньги и делать их пригодными для жизни. Так, 51 процент опрошенных заявил, что приобрели бы заброшенный дом или квартиру в заброшенном доме за 100 рублей и быстро отремонтировали бы жилье.